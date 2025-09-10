【香港共同】香港の立法会（議会）は10日、海外で結婚した同性カップルに婚姻と同等の権利を一部与える制度設立に関する政府提出法案を否決した。親中派の多くが「伝統的な家族の価値観を壊す」などの理由で反対票を投じた。立法会は2021年の選挙で親中派が議席をほぼ独占。香港メディアによると、政府提出法案が否決されるのは21年選挙を経てできた議会では初めて。反対が71票、賛成が14票、棄権が1票だった。