【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会のフォンデアライエン委員長は１０日、欧州の電池産業を支援するため、１８億ユーロ（約３１００億円）を拠出することを明らかにした。電気自動車（ＥＶ）用の電池が主な対象となる。フランス・ストラスブールで行われた欧州議会の施政方針演説で表明した。欧州では、台頭する中国製への依存度が高まっており、欧州のサプライチェーン（供給網）を再構築す