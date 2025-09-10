元HKT48で女優の中西智代梨（30）が10日、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で行われた、梅原サエリとのダブル主演映画「神と恩送り、」（乙木勇人監督）の舞台あいさつに出席した。恩送りしたい人について語り、中西はHKT48や途中で移籍したAKB48時代のエピソードを披露した。先輩の柏木由紀（34）が食事に行くたびにおごってくれていたと明かし「お金を出そうとしても『後輩はおごられてろ』と。かっけーと思って。私も卒業前