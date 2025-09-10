森保ジャパンが９日（日本時間１０日）に行われた米国戦で０―２と完敗した。米国は３日前に韓国を相手に０―２と完敗を喫したばかりだが、森保一監督はその試合との?違い?に言及した。日本は６日（同７日）のメキシコ戦で０―０と引き分けてから中２日の強行軍ということもあり、大幅にスタメンを変更。それでもＭＦ伊東純也やＭＦ前田大然、ＭＦ佐野海舟など主力級を起用し、チーム力が落ちないメンバーで臨んだ。だが米国に