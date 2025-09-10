声優・田中ちえ美の2nd写真集「reveal」（10月6日（月）発売）より』先行カット第4弾＆特典画像が公開された。 『田中ちえ美写真集 reveal』 『田中ちえ美写真集 reveal』セブンネット購入特典：L判ブロマイド 前作『田中ちえ美1st写真集 未確認』から2年ぶりとなる本作は、西洋と東洋の文化が混在するきらびやかな街・マカオを舞台に撮影され、大人の女性へと成長した彼女の新たな魅力が詰まった一冊に。 “素”の彼女