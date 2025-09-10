◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神・伊藤将司投手が６回１／３を５安打６失点で降板し５勝目を逃した。１点リードの４回無死一、二塁から筒香に左中間へ逆転３ランを献上。さらに６回１死からオースティンへ左中間へソロを被弾した。７回には先頭・林に右前打、１死から代打・ビシエドに四球を与え一、二塁としたところで降板。２番手・ハートウィグが蝦名に２点打を浴びた。３回まで完全投球と完