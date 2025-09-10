日本ハムは９日のソフトバンク戦（エスコン）で折れたバットが左側頭部に直撃した八木裕打撃コーチが、札幌市内の病院で精密検査を受け、頭部の裂創縫合を行い、脳内の一部出血と腫れで、一週間程度入院すると発表した。食事を摂り、会話もはっきりしている状態だが、経過観察のため入院する。１１日のオリックス戦（エスコン）から横尾ファーム打撃コーチが１軍に合流する。９日の８回１死、ソフトバンク・近藤の二飛に倒れた