◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１０日・東京ドーム）巨人の田中瑛斗投手が、１イニングを３者凡退に抑えた。３―３の７回に３番手で登板。代打・秋山を二ゴロ。１番・中村奨をスライダーで空振り三振。２番・ファビアンは３球で空振り三振に仕留めた。田中瑛は前日９日の同カードでも１イニングを無失点に抑えており、この日は２連投目。さらにこれで１３試合連続無失点。フル回転でチームを支えている。