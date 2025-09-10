2028年度から投入予定JR東海は2025年9月10日、快速「みえ」や高山本線・太多線などの普通列車で使用しているキハ75形の後継車両として、ハイブリッド方式の新形式車両「HC35形」を投入すると発表。この発表を見たSNSユーザーからは、多くの反響が寄せられています。【画像】これが新型車両「HC35形」のイメージですHC35形は、特急「ひだ」や「南紀」用のHC85系、315系で培った技術を活用したハイブリッド方式の新形式車両とな