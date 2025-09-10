MBSラジオ（大阪市北区）は10日、改編発表会見を行い「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（水曜、深夜1・00）が10月いっぱいで放送を終了すると発表した。同番組は昨年8月、中丸が活動を自粛したことに伴い出演を見合わせ。中丸は今年1月に活動を再開したが、その後も同番組へ出演はしていなかった。同局の虎松英樹編成局長は「タイムテーブルの全体バランスを見直す中、さまざまな検討をする中で総合的にこういう判断に