ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が、10日までに更新されたYouTubeチャンネル「JM Baseball」のポッドキャスト番組「Dugout Discussions」にゲスト出演。チームメートである大谷翔平投手について語る場面があった。番組のMCを務めるクリス・ローズ氏から「大谷翔平とは過去に何でも対戦してきました。ここ2年はチームメートの存在です。彼の投球についてはどう評価しますか？」と質問。カーショーは「彼は本当