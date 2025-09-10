『不安の種』（中山昌亮/秋田書店）第6回【全6回】【漫画】『不安の種』を第1回から読む夕方6時を過ぎると学校に迎えに来ると噂のおじさん。何度も棚から落ちる、古書店で買った気味が悪い古本。深夜のホテルで窓の外から感じる気配。生ぬるい風、落下する不快感、背中に刺さる冷たい視線…。闇の種が発芽する時、非日常のモノ共が出現する！ 中山昌亮が日常の中に出現する恐怖を描いた話題のコミック『不安の種』シリーズの第1巻