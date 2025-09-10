9月9日発売の『週刊SPA! 9月16・23日合併号』の「美女地図」に、麻倉瑞季が登場している。【写真】ほっそりお腹＆すらり美脚を見せたユニフォームSHOTも披露麻倉瑞季は、2022年に『ミスマガジン 2022』でミスヤングマガジンを受賞。今年、eスポーツチーム「La VISION。」に加入したことでも話題を呼んだ。そんな麻倉が、今回は“プロゲーマー女子グラビア”に挑戦。ゲーミングチェアに座ってIカップのバストと肉感ボディを惜しみな