8月30日・31日放送の日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』にて、チャリティーマラソンを見事完走したSUPER EIGHT・横山裕。放送時には、ファンから“ヨコヒナ”の愛称で親しまれている村上信五との感動的なシーンにも注目が集まった。そこで本記事では、今回の横山の活躍を振り返りつつ、村上との唯一無二の関係性にもスポットを当ててみたい。【関連】横山裕、“子どもに支援を届ける”強い決意を胸に『24時間テレビ』