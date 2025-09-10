金沢市内の金属加工会社で女性をガムテープで椅子に縛り付け現金を要求し、逃げようとした女性に暴行を加えたとして金沢市の30代の男が逮捕されました。逮捕監禁、強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、金沢市新保本の会社員の男38歳です。警察によりますと男は9月8日、勤務する金属加工会社の作業場で知人の30代女性をガムテープで椅子に縛り付け、「今すぐ50万円おろしてこい」などと現金を要求して脅迫。その後、現金の引き出し場所