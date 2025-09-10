「瞬足JJ−207」アキレスは、シリーズ累計販売8400万足を突破した子どものための靴「瞬足」から、雨の日も快適な活動ができるよう、防滑性が求められるプロ向け厨房シューズを参考にした靴底を採用し、滑りに配慮した防水モデル「瞬足JJ−207」を9月中旬から本格発売する。「瞬足」は、＜頑張る“きっかけ”と“ワクワク”を支え、夢に進む力を育む、子どものための靴＞をブランドステートメントとして掲げ、子どもの足に合わせた