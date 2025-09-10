「自分が前半の決定機を決めていれば、また違った試合になったと思う」０−２で敗れたアメリカ戦を振り返り、伊東純也が悔しがった。35分、ショートカウンターで鈴木唯人のラストパスに反応した伊東がボックス内でシュートを放ったが、相手GKに止められた。目に見える結果を残せなかった一方で、持ち前の技巧を存分に発揮するシーンもあった。79分、相手の左CKを南野拓実がクリア。大きく浮き上がったボールを、伊東は走りな