日本時間９月10日の朝に行なわれた国際親善試合のアメリカ戦は、30分と64分に失点を喫した日本が０−２で敗れた。システム３−４−２−１対３−４−２−１。日本もアメリカも、３バックは１トップ・２シャドーに、ウイングハーフはウイングハーフに、各自が１対１でマッチアップしている。俗に言う「ミラーゲーム」のかみ合わせだ。序盤の15分は互角かあるいは若干、日本のほうが優勢だった。試合が始まった直後なので、高強