9月11日(木)21:00LIVEスタート予定J3番記者さんが『J3の今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・有賀真姫さん「KAGOSHIMA SOCCER MAGAZINE“カゴサカ☆”」・後藤勝さん「ぎふマガ！」・鈴木康浩さん「栃木フットボールマガジン」上記サイトの3人が集合し『昇格と残留の行方は？と自チーム展望』などについて語るLIVE配信を行います。