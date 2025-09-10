県内は、9日夜から断続的に雨が降り南部では、一時線状降水帯が発生しました。 これまでの大雨の影響で土砂災害などの危険度が高まっていて注意が必要です。 （小林勇大アナウンサー） 「南島原市西有家町です。道路が大きく陥没している。ガードレールは根元から落ちている」 大きく陥没した、南島原市の道路。 大雨の影響で幅約10メートル、深さ3メートルほど崩れていて、復旧の目