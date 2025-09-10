テレビ朝日は10日、東京・六本木の同局本社で10月改編説明会を開催。『相葉ヒロミのお困りですカー?』(毎週木曜19:00〜19:54)の総合演出・宮崎浩一氏が、相葉雅紀が同番組への出演を決めた理由について明かした。『相葉ヒロミのお困りですカー?』(C)テレビ朝日2023年から4度の特番を経て、10月からレギュラー放送が決定した『相葉ヒロミのお困りですカー?』。公私ともに、仲が良いという相葉とヒロミが、全国の人々の困りごとを