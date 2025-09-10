【ロンドン＝蒔田一彦、テヘラン＝吉形祐司】イスラエルがカタールでイスラム主義組織ハマスの幹部を狙った攻撃を仕掛けたことを受け、国際社会からは批判とともに、紛争の一層の拡大を懸念する声も相次いでいる。国連のアントニオ・グテレス事務総長は９日、国連本部で声明を読み上げ、「カタールの主権と領土保全に対する露骨な侵害だ」とイスラエルを非難した。国連安全保障理事会は、攻撃への対応を協議する緊急会合を１０