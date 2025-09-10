気象庁は10日午後5時過ぎに3回、群馬県に記録的短時間大雨情報を発表しました。群馬・沼田市の道路では冠水が発生し、道路を車が大きな水しぶきを上げながら走っている様子が見られました。また、郵便局の前にいた人たちは、川のようになった道路をぼうぜんと見つめていました。同じ沼田市の別の道路も冠水し、車が通ると波が立っている様子が映像に映っています。群馬県では、午後5時ごろまでの1時間に沼田市付近で約110mm、みな