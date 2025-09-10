ジャーナリスト青山和弘氏が９日にカンテレ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。番組では石破茂首相の辞任表明を受け、１０月実施の次期総裁選とポスト石破を特集した。事実上、高市早苗氏と小泉進次郎氏の争いになることが有力視されており、青山氏は、党員票では高市氏、議員票では小泉氏が優勢になるだろうと指摘した。昨年総裁選では結局自民重鎮の動きが、勝敗に大きく影響したことは否めず。今回、自民重鎮の麻生太