新色コスメで秋メイクをアプデしたいコ、必見！そこで今回は、中村里帆ともに、ほんのりチークがポイントの「バブみメイク」をご紹介します。この秋は、あどけなさと女性らしい落ち着きを手に入れられるメイクテクをぜひマスターしてみて♡チーク主役メイクをアプデ！ほんのりシックトーンで淑女なバブみほわ色×スフレ質感で赤ちゃん肌を装って♡肌のトーンも顔立ちもコントロールできるチークを大胆に使うメイクは、こ