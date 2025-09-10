◆イースタン・リーグ巨人４―２オイシックス（１０日・Ｇタウン）巨人の長野久義外野手が２点適時二塁打を放ち、１０連勝に貢献した。イースタン・オイシックス戦の８回１死満塁、２―２の同点で宇都宮の代打で出場。カウント１―２から左腕・牧野が真ん中付近に投じた１２１キロの変化球を逆らわずに打ち返し、打球は右中間を真っ二つに。走者２人が生還し、勝ち越しに成功した。「（宇都宮）葵星（きさら）の大事な打席を