◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１０日・東京ドーム）広島の大瀬良大地投手が、６回３失点で３―３同点の７回からリリーフにバトンを渡した。東京Ｄでの巨人戦は１８年４月１５日の白星を最後に、これで１２戦未勝利（５敗）。同球場での７年ぶりの白星は、またお預けとなった。初回に２点の援護をもらった直後、キャベッジのソロで１点を返された。再び２点リードとなった４回は岸田に痛恨の同点２ランを被弾。ともに打線