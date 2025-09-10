大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）で大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）と幕内・若元春（荒汐）の兄弟に１０日、「東京石灰工業」から新たな化粧まわしが贈られた。この日若隆景は東京・江東区の安治川部屋に出稽古し、出稽古後に東京・中央区の荒汐部屋に戻り、贈呈式に参加。兄の若元春とおそろいで、１５戦全勝の願いを込めて１５個の星が描かれた絵柄を前に笑顔を浮かべた。らせんは右四つを得意とする若隆景に