双子を妊娠中のタレント・中川翔子が、近影を公開した。中川は１０日、自身のインスタグラムに「限界ギリギリ双子お腹」と書き始め、大きなお腹をかかえた様子をアップ。「入院になるか毎回ひやひやですが健診でしたが血圧、張り、むくみ、諸々クリアで合格なんとかまだ自宅で大丈夫そうです双子たちありがとう」と報告すると、「右の子が２２８７ｇ左の子２１９７ｇふたりとも２０００越えてくれた、、！」と続け、と