女優の菜葉菜が、１０日までに自身のＸを更新し、２日に肺炎のため９０歳で亡くなった女優の吉行和子（よしゆき・かずこ）さんを追悼した。菜葉菜は、吉行さんと映画「雪子さんの足音」「金子文子何が私をこうさせたか」（いずれも浜野佐知監督）などで共演している。吉行さんの訃報を受けて、菜葉菜は「吉行さんと大好きな浜野監督の作品でたくさんご一緒させていただけて幸せでした。本当に本当にありがとうございました