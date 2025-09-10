にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１０日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新し、今年一推しの舞台作品が、英国発のブロードウェーミュージカル「シックス（ＳＩＸ）」であることを明かした。ロンドン公演を見に行ったほか、日本での公演も６回足を運んだという。動画では「ＳＩＸ」の日本キャスト版に出演する斎藤瑠希を東京・渋谷の３０億円豪邸に招いた様子を公開。プールサイドで「僕