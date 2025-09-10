山形県川西町のコインランドリー駐車場で9日夜に発生した強盗事件で、町内の68歳の男が10日午後、緊急逮捕されました。逮捕されたのは、川西町時田の無職・松浦昭一容疑者（68）です。警察の調べによりますと松浦容疑者は、9日午後9時40分ごろ、川西町上小松のコインランドリーの駐車場で、利用客の57歳の女性にカッターナイフを突き付けて「金出せ、金出せ」などと脅し、現金500円を奪った疑いです。松浦容疑者