去年3月、神戸市の商店街で車を暴走させ、2人を死傷させた罪に問われていた男の裁判で、神戸地裁は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。無職の太森信男被告は去年3月、神戸市中央区の神戸元町商店街で、酒を飲んで車を運転し店やワゴン車などに衝突。同乗していた妻を死亡させた上、ワゴン車の運転手にケガをさせた罪に問われていました。10日の判決で神戸地裁は、「運転したのは妻の送迎のためで緊急性は認められず、相当