今年5月、岩手県花巻市の国道で対向車に故意に正面衝突し、相手を殺害しようとしたとして逮捕・送検されていた花巻市の女性について、盛岡地方検察庁は10日、不起訴処分としました。10日付で不起訴処分となったのは、花巻市の51歳の女性です。不起訴の理由について、盛岡地検は「事件の内容や事件後の状況を考慮した」としています。