ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > バットが頭に直撃の日ハム八木裕コーチが1週間入院へ 脳内が一部出血 プロ野球ニュース デイリースポーツ バットが頭に直撃の日ハム八木裕コーチが1週間入院へ 脳内が一部出血 2025年9月10日 20時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 日本ハムは10日、バットが頭部に直撃した八木裕コーチについて発表した 「頭蓋骨骨折はなく、脳内には一部出血と腫れが確認されています」と報告 1週間程度入院し、チームへの復帰予定については改めて発表するとしている 記事を読む おすすめ記事 田中みな実を抑えた1位は白衣が似合う実力派女優「美容医療業界で働いていそうな芸能人」 2025年9月6日 8時10分 妊娠8カ月の中川翔子「限界ギリギリ双子お腹」最新S披露し健診結果明かす「なんとかまだ…」双子の重さは 2025年9月10日 16時59分 自分で気づけない「イビキ」は命に関わるサインかも!? 脳卒中・心筋梗塞で突然死のリスクも… 2025年9月6日 4時0分 Ｍー１ファイナリスト芸人が退院「まだ手術の傷跡は痛みますし…」 2025年9月10日 11時41分 「手の甲にかゆくない赤い斑点」で考えられる病気はご存知ですか？【医師解説】 2025年9月4日 10時30分