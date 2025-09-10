群馬県は、アメリカの関税や物価高騰対策などを柱とした総額７３億１７００万円の９月補正予算案を発表しました。 「今回の補正予算案のキャッチコピーは、『喫緊の課題に即応！米国関税＋物価高騰＋猛暑対策予算』。こういうふうにさせていただきたいと思っております。」（山本知事） 山本知事がこのように銘打った９月補正予算案。予算額は７３億１７００万円です。その名の通り、アメリカの関税や物価高騰、猛暑の対策