群馬・沼田市内 １０日夕方、群馬県北部では猛烈な雨が降りました。この雨で沼田市では床下浸水の被害が複数確認されています。 群馬・沼田市内 沼田市によりますと、午後７時半現在、土砂崩れで市内の道路２カ所が通行止めとなっているほか、市内全域で床下浸水の被害が１０数件確認されているということで、市で被害の確認を進めています。 県北部では１０日夕方、各地で猛烈な雨が降りました