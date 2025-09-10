「ばけばけ」に主役の母親役で出演24年前にNHK連続テレビ小説のヒロインを務めた43歳女優の?激変?ショットに驚きの声が上がっている。2025年度後期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」の公式インスタグラムに登場したのは池脇千鶴。今作の主役・松野トキを演じる郄石あかり(22)=宮崎県出身=とトキの母・松野フミを演じる池脇が笑い合うオフショットを公開している。SNS上では「私の知ってる姿じゃないんだけど」「自然で