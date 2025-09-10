「超美人」「最高すぎる」と反響父は近鉄で活躍した新人王投手―。モデルでタレントの郄村梨々花(26)が披露した黒ビキニショットが注目を集めている。郄村は2日に発売された「Flash」(光文社)にDVD発売記念でグラビア写真が掲載されていることに触れ、「是非手に取ってご覧ください」とインスタグラムにつづり、黒ビキニ姿でじっと見つめるショットを公開した。この投稿に「初々しい感じがして、可愛らしい！」