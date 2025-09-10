＜伊東支局 青島悠記者＞ 議会解散を選択した田久保市長は、「改革の灯は決して消してはならない」などと強い言葉で訴えましたが、報道陣から解散の理由について質問が相次ぐと「市民に未来を託したい」などと、理由については明確な答えを避け、逆に不信任決議を提出した市議会側の責任を問う姿勢を強調しました。 【写真を見る】“大義なき解散”の行方は 市長派7人確保が焦点に 10月中旬にも市議選か=静岡・伊東市 しかし