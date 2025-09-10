10日の新潟県は大気の状態が非常に不安定となり、午後から激しい雷雨となった所がありました。上越市では突風とみられる被害も出ていて、気象台は引き続き土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒するよう呼びかけています。高気圧に覆われ晴れ間がのぞいた10日朝の県内。しかし…午後になると雷とともに勢いよく雨が降りだし、一気に視界が悪くなるほどに。【記者リポート】「雨足がどんどん強くなって雷もなっている」道