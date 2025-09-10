学歴詐称問題を発端に、市議会から不信任決議を受けた静岡県伊東市の田久保真紀市長。9月10日、議長に市議会の解散を通知しました。 【写真を見る】「議会の解散」を選択した田久保真紀伊東市長 田久保市長は市議会側の責任を問う姿勢を示し「市民の皆さまに信を問うべき」と述べました。 ＜LIVEしずおか 滝澤悠希キャスター＞ 「9時58分です。田久保市長が姿を見せました。落ち着いた表情です。今正副議長室へ向かって