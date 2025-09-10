今月1日、福山市の公園でトイレなどに落書きが見つかり、市は9日、被害届を提出しました。警察は別の公園で落書きをしたとして男子高校生を逮捕しており、ほかにも関与している可能性もあるとみて調べています。【2025年9月10日】