米トランプ政権・高関税策によって世界経済秩序が揺さぶられ、また、AI（人工知能）の登場で経営領域も変革が迫られている中で、『金融』の果たすべき使命と役割とは何か─。三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）社長の亀澤宏規氏は、「金融として、しっかりした力を持っていないと、選ばれなくなる時代が来ている」という認識を示す。そして「わたしたちは日本で一番大きな金融機関なので、この環境変化の中で日本の成