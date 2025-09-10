ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、セブンズラグビーの若き才能の発掘と強化を目的に、９月１０日（水）から実施するＵ１８男子セブンズ・デベロップメント・スコッド（ＳＤＳ）の中国遠征に参加するメンバー１２人を発表しました。ＳＤＳは、大会の参加等を通して、将来セブンズ日本代表になりえる選手を招集し育成・強化を図るスコッドです。今回は、中国・モンゴル自治区のフフホト市で行われる「アジアラグビー