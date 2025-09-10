新潟県と新潟地方気象台は、10日、降り続く大雨により土砂災害発生の危険度が高まったとして、村上市に土砂災害警戒情報を発表しています。警戒対象地域は、新潟県村上市です。〈とるべき措置〉避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心