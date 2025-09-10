被害総額は8億円にのぼるとみられることがわかりました。樋口拓也容疑者（37）は2023年、仲間らと共謀し、男女6人に「有料動画サイトの未払い金がある」などと嘘を言って、合わせて9000万円をだまし取った疑いが持たれています。その後の捜査で、樋口容疑者のグループが、25の都府県で起きた180件の特殊詐欺事件に関与し、被害総額は8億円にのぼるとみられることがわかりました。