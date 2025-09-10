学歴詐称疑惑をめぐり、市議会から不信任決議を受けた静岡・伊東市の田久保市長。下した決断は、「議会の解散」でした。「大義なき解散だ」と議会は猛反発。市民からも怒りの声があがっています。◇10日朝。記者「辞職ですか、解散ですか。どちらに決めましたか」決断を胸に、伊東市役所に登庁した田久保真紀市長(55)。記者「市議会議長と副議長が執務室に入ると、議会事務局につながる渡り廊下に姿を現しました。今後の命運