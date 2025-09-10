◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、中国・マカオ)パリ五輪女子シングルス銅メダリストの早田ひな選手（世界ランク13位）が1回戦に登場。台湾の黄怡樺選手（同50位）に快勝し、2回戦に駒を進めました。過去の対戦は、3月の「WTTチャンピオンズ重慶」で経験した1度のみ（○3-1）。相手のプレースタイルを把握しきれていないなかでも、早田選手は持ち前の攻撃的な卓球で序盤から主導権を握ります。痛めていた左腕にはいつも通