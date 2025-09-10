代表曲「Lifetime Respect」で知られるレゲエ歌手のレジェンド、DOZAN11 aka 三木道三が10日までにX（旧ツイッター）を更新。最近話題となっている退職引き留めサービス「イテクレヤ」について反応を示した。三木は「離職を防ぐか…“退職引き留め”サービス『イテクレヤ』企業と社員双方からヒアリングして改善策提示」との見出しがついたネット記事を引用。その上で「はいはい三木道三三木道三」とツッコミを入れた。さらに三